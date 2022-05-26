بلمهدي: تكلفة الحج لهذه السنة لا بأس بها مقارنة ببعثات دول أخرى

بلمهدي: تكلفة الحج لهذه السنة لا بأس بها مقارنة ببعثات دول أخرى

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، على هامش إشرافه على اجتماع اللجنة القطاعية لوضع الترتيبات المتبقية لعملية الحج، أن:” تكلفة الحج لهذه السنة لا بأس بها مقارنة ببعثات دول أخرى”.

وأوضح بلمهدي، على أن الجزائر تمكنت من حجز أحسن عروض الحج المتوفرة وبتكلفة لا بأس بها مقارنة مع عدة بعثات أخرى”.

وأضاف ذات المتحدث قائلا :”وهذا جهد نقوم به لتوفير أحسن الظروف لأداء عملية الحج بيسر ومراعاة الحالة الاجتماعية للمواطنين”.

وللتذكير فقد قام الديوان الوطني للحج والعمرة بتحديد تكلفة الحج لموسم 1443/2022 بـ856100.00 شاملة تذاكر السفر.

رمزي أحمد توميات

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