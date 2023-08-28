بلمهدي: الجزائر خادمة للقرآن الكريم حكومة وشعبا

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، إن الجزائر تبقى خادمة للقرآن الكريم حكومة وشعبا، مبرزا أن هذا الأمر شرف كبير للجزائر.

وجاء ذلك بعد استقباله لصاحبة المرتبة الأولى في مسابقة القرآن الكريم الدولية بماليزيا وصاحبة المرتبة الثالثة لمسابقة القرآن بإيران.

وأكد بلمهدي على أن الجزائر تقدم مرشحين كثر في مثل هكذا مسابقات، حيث قال: “لدينا مرشح في هذه الأيام بكرواتيا وهناك مرشح في إيران وآخرين في الكويت والسعودية”.

وأضاف ذات المتحدث بالقول: ” هذا الزخم يبين ما وصلت إليه منظومة التعليم القرآني في الجزائر من خلال ما يقدمه أساتذة التعليم القرآني في هذا المجال”.

وللتذكير، فإن الوزير قد كرم الطالبة شيماء أنفال تباني، صاحبة المرتبة الأولى في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم بماليزيا والتي شاركت فيها 52 دولة.

كما كرم بلمهدي الطالبة نسرين خالدي التي شاركت في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم بإيران، حيث تحصلت على المرتبة الثالثة بمشاركة 80 دولة.

رمزي أحمد توميات

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