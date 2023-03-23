بلمهدي: إنتاج 5000 نسخة من مصحف البرايل وإرساله لمسلمي إفريقيا وأوروبا

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أن مصحف البرايل الذي أمر رئيس الجمهورية بطبعه وإرساله مجانا للمسلمين في إفريقيا وأوروبا، سيتم إنتاج منه 5000 نسخة.

وأكد بلمهدي، خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أنها تعد الطبعة الأولى من نوعها والأولى في تاريخ الجزائر من نوع مصحف البراي برواية ورش عن الإمام نافع رضي الله عنه

وأوضح ذات المتحدث أن العملية تكرس المرجعية الدينية. المتمثلة في القراءة التي يقرأ بها الجزائريون في صلواتهم وفي الحزب الراتب وفي التراويح.

وأضاف وزير الشؤون الدينية، أنه تم تطوير طباعة البراي خاصة فيما يتعلق بالأسئلة الفقهية وتعليم الصلاة والحديث النبوي الشريف. بالإضافة كذلك إلى فتاوى رمضان والفقه المالكي وبكل ما يحتاجه الكفيف.

في حين كشف نفس المسؤول عن تسطير برنامج ديني خلال شهر رمضان الكريم حيث يشمل 39 محورا ويتضمن نشاطات ودروس دينية وقرآنية. مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم مسابقة في القرآن الكريم بالتنسيق مع وزارة العدل للنزلاء في السجون التي من المنتظر أن يشارك فيها حوالي 8000 سجينا. حيث تنظم هذه المسابقة كذلك بمؤسسات الطفولة المسعفة.

وفيما يتعلق بإفادة أئمة مؤهلون لأداء صلاة التراويح للجالية الجزائرية بالخارج، أشار بلمهدي إلى أن الإجراءات متسارعة لإرسال 128 إماما إلى فرنسا. و29 إماما لإيطاليا وذلك بطلب من هذه الأخيرة وإمامين لبريطانيا مع استقبال طلبات لإرسال أئمة لدول ألمانيا،كندا.

في المقابل دعا بلمهدي المواطنين إلى الإلتزام بما جاء في القرآن الكريم والإكثار من الأعمال الخيرية والتضامنية. خاصة ونحن في الشهر الفضيل مجددا دعوته للتجار للرفق بالمواطنين. وعدم الرفع في أسعار السلع.

رمزي أحمد توميات

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