بلماضي يُهنئ اتحاد الجزائر على فوزه بكأس السوبر الإفريقي

17 سبتمبر، 2023

قدّم مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، جمال بلماضي، التهنئة لنادي اتحاد الجزائر بعد تحقيقه لقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي المصري.

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الأحد عبر موقعه الرسمي أن بلماضي أبدى تقديره للجهود المبذولة من طاقم الفني واللاعبين في اتحاد الجزائر، وثناهم على التضحيات التي قاموا بها من أجل الفوز بهذا اللقب الذي يمثل إنجازًا كبيرًا لكرة القدم الجزائرية ومؤشرًا على المزيد من الإنجازات في المستقبل.

يجدر بالذكر أن اتحاد الجزائر تمكن من الفوز على الأهلي المصري بهدف من ركلة جزاء سجلها النجم الجزائري زين الدين بلعيد.

خديجة مقداد

 

17 سبتمبر، 2023

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