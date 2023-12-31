بلماضي: “نسعى للذهاب بعيدا في “كان” كوت ديفوار”

قال الناخب الوطني، جمال بلماضي، اليوم، خلال ندوة صحفية، عقدها قبل انطلاق التربص التحضيري بالطوغو استعدادا للاستحقاق القاري، أن المنتخب الوطني يستهدف الذهاب إلى أبعد حد ممكن في “كان” كوت ديفوار.

و أكد جمال بلماضي أن كل الأسماء التي تم اختيارها في القائمة النهائية جاهزة لكأس أفريقيا، وأشار إلى أن التعداد الذي تم اختياره هو خليط بين الخبرة و الأسماء الشابة، كما أضاف أن كل الأسماء المتواجدة في القائمة المعلنة جاهزة للعب “الكان”.