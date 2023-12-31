بلماضي: “نسعى للذهاب بعيدا في “كان” كوت ديفوار”
قال الناخب الوطني، جمال بلماضي، اليوم، خلال ندوة صحفية، عقدها قبل انطلاق التربص التحضيري بالطوغو استعدادا للاستحقاق القاري، أن المنتخب الوطني يستهدف الذهاب إلى أبعد حد ممكن في “كان” كوت ديفوار.
و أكد جمال بلماضي أن كل الأسماء التي تم اختيارها في القائمة النهائية جاهزة لكأس أفريقيا، وأشار إلى أن التعداد الذي تم اختياره هو خليط بين الخبرة و الأسماء الشابة، كما أضاف أن كل الأسماء المتواجدة في القائمة المعلنة جاهزة للعب “الكان”.
و بخصوص اختيار الطوغو كمكان لإجراء التربص، أشار الناخب الوطني إلى أنه جاء للتحضير في أجواء مشابهة للكوت ديفوار.
كما قال بلماضي، أن متوسط ميدان الخضر، إسماعيل بن ناصر، بإمكانه لعب الكان، بعد عودته لأجواء البطولة الإيطالية، مع فريقه أي سي ميلان، و بخصوص اللاعب حسام عوار أشار مدرب الخضر إلى أنه في تواصل دائم مع نادي روما حو حالته، مؤكدا بأنه جاهز للعب الكان.
من جهة أخرى، لم يفوت الناخب الوطني جمال بلماضي، الفرصة للترحم على أرواح ضحايا حادث المرور المأساوي الذي ألمّ بفريق مولودية البيض مؤخرا.
شرف الدين عبد النور