بلقاسم ساحلي يجدّد موقف حزبه الداعم لكفاح الشعب الصحراوي

قام الأمين العام لحزب التحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي في اختتام الجامعة الصيفية لإطارات الحزب المنعقدة بزرالدة ، بتجديد موقفه الداعم لكفاح الشعب الصحراوي ضد الاحتلال المغربي .

و طالب بلقاسم ساحلي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في فرض قرارات الشرعية الدولية، كما طالب أيضا بعثة الأمم المتحدة أن تقوم بدورها و ومسؤولياتها في حماية ومراقبة حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، على غرار البعثات الدولية في العالم التي هي مسؤولة عن مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها، محذرا في ذات الوقت الاحتلال المغربي من الاستمرار في سياسة التعنت والاستفزاز.

و أشار ذات المتحدث ان الاستقواء بالكيان الصهيوني لن ينفعه في شيء ، و ان تصدير المخدرات الى المنطقة و الهجرة غير الشرعية هي من اهم الأساليب التي يتخذها الاحتلال المغربي لزعزعة الامن و الاستقرار في الصحراء الغربية

سهام قريمش

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