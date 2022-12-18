بلعيد: اللغة العربية الأولى في 12 دولة والسادسة في الأمم المتحدة

كشف اليوم الأحد، رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، أن العربية حاليا هي اللغة السادسة في أركان الأمم المتحدة. كما أنها اللغة الأجنبية الأولى في 12 دولة والثانية في 26 دولة.

وأكد، بلعيد، في تصريع خص به اذاعة سطيف، أن اللغة العربية لغة الحضارة والتاريخ، مضيفا بالقول :”نعمل لجعلها لغة المستقبل، هي لغة أممية من بين اللغات الثمانية في العالم”.

وبخصوص الاحتفالات الرسمية باليوم العالمي للغة العربية لهذه السنة، فكشف ذات المتحدث،أنها ستكون بقبة البرلمان. معتبرا إياها لفتة رمزية حول دعم الدولة لتطوير اللغة في المجتمع وجميع المشاريع التي كانت معلقة تم حلها وانجازها.

كما سيتضمن، الحفل منجزات المجلس لهذه السنة، مردفا بالقول :”سننقل لهم ما يمكن في التشريعات القادمة من أجل المواطنة اللغوية ببرنامج ثري نوزع فيها جائزة اللغة العربية”.

رمزي أحمد توميات

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