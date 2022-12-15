بلعمبري: موانع الحمل الأنسولين وقطرات العيون… أدوية قليلة في الجزائر

أكد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، تسجيل ندرة في العديد من الأدوية بالجزائر. على غرار دواء قطرات العيون، الأنسولين، حبوب منع الحمل، بعض الأنواع من مضادات الالتهاب، وهرمونات.

وأوضح مسعود بلعمبري في حديث خص به اذاعة سطيف الوطنية، أن المقلق في الندرة هو المرتبط بالأدوية المستوردة، لأن إعادة توفيرها يتطلب وقتا.

وأكد ذات المتحدث،أن هناك تذبذب في وفرة الأنسولين رغم استيراد كميات منها إلا أن المعاناة متواصلة منذ أكثر من سنة مبرزا أن مخبر يهيمن على السوق العالمية والمحلية بنسبة 80 بالمائة ،على الأقل ثلاثة مخابر تمون الجزائر بالأنسولين”.

وأضاف رئيس النقابة الوطنية بالقول :”حسب المعلومات المتوفرة لدينا الشروع في إنتاج الأنسولين محليا يكون في السداسي الأول من سنة 2023″.

وتابعا قائلا “وفي المرحلة الأولى سيتم تغطية 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية مع دخول المشاريع الثلاثة لإنتاج الأنسولين بالجزائر (قسنطينة وبوفاريك وواد السمار) حيز الخدمة”.

وفي سياق مغاير، قال بلعمبري، :”أن البيع المشروط للأدوية تراجع مقارنة بالسنوات الماضية بفضل تفاعل الصيادلة. و”التبليغ عبر المنصة الرقمية لوزارة الصناعة الصيدلانية، ونتأسف على عدم تنديد الموزعين بممارسات المخابر”.

واردف ذات المتحدث بالقول:”البيع المشروط سببه الندرة فلو توفرت الأدوية بالكميات اللازمة لما لجأ أي طرف للبيع المشروط لا المخبر ولا المنتج ولا المستورد ولا الموزع”، مبرزا أن القضاء على البيع المشروط يكون بتوفير الأدوية ،تشديد الرقابة ،والاحتكام الى أخلاقيات المهنة والتحلي بالمسؤولية.

رمزي أحمد توميات

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