بلعريبي: 100 مليار لولاية بني عباس لإنجاز مشاريع السكن

أكد اليوم الثلاثاء وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، أنه تم توفير الأغلفة المالية من أجل الشروع في بداية البرامج السكنية سنة 2024.

وكشف بلعريبي منوولاية بني عباس، أنه تم تخصيص 1 مليار دينار لولاية بني عباس في 2023. من أجل الشروع في إنجاز البرامج بالإضافة إلى غلاف مالي آخر في قانون المالية لسنة 2024 لبني عباس من أجل توفير التهيئة العمرانية في الولاية والبلديات.

وأوضح ذات المتحدث أن البرنامج المخصص لولاية بني عباس سيتم تجسيده على أرض الواقع. والعمل على التهيئة الحضارية من أجل أن تكون ولاية بني عباس وجهة سياحية.

كما اشار وزير السكن، الى أنه وإلى غاية جوان 2024، سيتم ربط كل التجزئات وسكنات البناء الريفي بمختلف الشبكات والطرقات وكذا الكهرباء والماء.

ليديا كبيش

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