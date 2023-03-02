بلعريبي يكشف عن مقترح لرفع إعانات السكنات الريفية

2 مارس، 2023

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أنه تم تقديم مقترح لرفع الإعانة المالية للسكنات الريفية سواء في الولايات الجنوبية وحتى باقي ولايات الوطن.

وحسب إجابة بلعريبي على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، فقد تم تحديد مبلغ 700 ألف دينار بالنسبة للمناطق المحددة في الهضاب العليا والشمال، إضافة إلى مليون دينار بالنسبة لولايات الجنوب.

وأكد ذات المتحدث أن هذه الإعانات هي جزء من القيمة المالية المخصصة لإنجاز السكنات الريفية،كاشفا أنه تم تحديد قيمة الإعانة وفقا لخصوصيات المناطق ولم يتم توحيدها بالنسبة لكل المناطق”.

وأضاف وزير السكن بالقول: “نحن واعون أنه مقترحات الإعانات يجب أن تدرس وقدمنا اقتراحات وأخذنا كل الإشكاليات في المرحلة والسنوات الماضية حتى في قضية الأشطر”.

رمزي أحمد توميات

2 مارس، 2023

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