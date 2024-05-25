بلعريبي يقف على وتيرة تقدّم مشروعين خاصين بالسكن العمومي الإيجاري بالعاصمة

قام صبيحة اليوم، السبت، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بزيارة تفقدية إلى مشروعين خاصين بالسكن العمومي الإيجاري، بولاية الجزائر العاصمة.

و كانت المحطة الأولى من الزيارة، حسب بيان وزارة السكن، بمشروع 1780 مسكن عمومي إيجاري، بالسويدانية، والذي يشرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي على أشغاله، حيث قدم مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، عرضا مفصلا عن المشروع الذي ينقسم إلى شطرين، الشطر الأول و المتمثل في 728 مسكن عمومي إيجاري، والذي تجاوزت نسبة إنجازه 95% من حيث إنجاز السكنات، أما أشغال التهيئة الخارجية فقد تجاوزت 60%، و أما الشطر الثاني والمتمثل في 1052 سكن عمومي إيجاري، فإن نسبة إنجاز السكنات تقارب 70%، وأشغال التهيئة 35%.

و عاين الوزير بلعريبي، عن كثب، المشروع بأكمله، حيث وقف على التأخر الكبير وغير المبرر في أشغاله من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، و أسدى تعليمات، للمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، ذيب عبد الغني، بضرورة استكمال المشروع، أين تعهد المدير العام للديوان، بأنه سينتهي من الشطر الأول (728 سكن عمومي إيجاري)، قبل 5 جويلية المقبل، كما أكد بلعريبي، أن هذا المشروع يعتبر حيويا لسكان العاصمة.

كما تنقل بعد ذلك وزير السكن، لمشروع 1228 مسكن عمومي إيجاري، بجنان السفاري، والذي يشرف على إنجازه ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، حيث ينقسم المشروع إلى 5 أجزاء، ثلاثة منها انتهت بها الأشغال، وتتمثل في 680 سكن عمومي إيجاري، وجزئين لم تنته بهما الأشغال بعد، تتمثل في 548 سكن عمومي إيجاري.

ووقف الوزير بلعريبي، على التأخر في إنجاز هذين الشطرين، والنقص الفادح في فعالية تسييرهما، حيث وجه تحذيرا للمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، محمد شريف العون، وأمره بالإنتهاء من هذين الجزئين، قبل نهاية شهر جوان المقبل.

هذا و صرح الوزير، بأنه سيقوم بعدة زيارات تفقدية، خلال الشهر المقبل، للمعاينة الدقيقة لهذا المشروع.

شرف الدين عبد النور