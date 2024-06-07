بلعريبي يقف على جاهزية ملعب الشهيد علي عمار المدعو “علي لابوانت” تقنيا

قام وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أمسية اليوم الجمعة، بزيارة تفقدية إلى ملعب الشهيد علي عمار، المدعو “علي لابوانت”، بالدويرة.

ووقف بلعريبي، حسب بيان وزارة السكن، على جاهزية الملعب من الناحية التقنية، و التى تسمح بالبث التلفزيوني لمختلف المباريات الكروية، وهذا بحضور المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.

كما أمر الوزير، برفع جميع التحفظات التقنية في ظرف 48 ساعة، و تحضير الملعب لاحتضان المبارات التجريبية في الأيام المقبلة، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور