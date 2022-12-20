بلعريبي يعلن تمديد آجال مناقصات المشاريع الإستثمارية على مستوى المدينة الجديدة “بوغزول”

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي من المدية، عن تمديد آجال ايداع الترشيحات التي تستجيب لإعلانات ابداء الرغبات الخاصة بالمشاريع العقارية والإستثمارية على مستوى المدينة الجديدة ببوغزول التي تتربع على مساحة 19.500 هكتار.

وأوضح الوزير على هامش زيارة العمل و التفقد الى ولاية المدية “اننا قمنا بإطلاق اعلانين لإبداء الرغبات، الاول يخص مجموعة من المشاريع العقارية وآخر يتعلق بمشاريع استثمارية في اطار بعث مشروع المدينة الجديدة ببوغزول”، مضيفا ان “اجلا اضافيا مدته خمسة عشر يوما” قد تقرر لفائدة المتعاملين والمستثمرين، من اجل ايداع ملفاتهم”.

ويخص اعلان ابداء الرغبة للترقية العقارية، كل من التدخل على مستوى تسعة احياء تقع بالمنطقة المخصصة للتعمير والتي تتربع على مساحة تتراوح بين 50 و 130 هكتار حسب المعلومات التي تم استقاؤها من الهيئة الخاصة بالمدينة الجديدة لبغزول.

أما الجانب الثاني فيتعلق بالتدخل على مستوى سبعة عشر وحدة جوارية تغطي مساحة تتراوح بين 16 و 50 هكتار وكذا 45 مشروعا عقاريا تتراوح مساحته بين اثنين (02) و 14 هكتار، حسبما تمت الاشارة اليه.

وأضاف بلعريبي ان الدولة تولي اهمية خاصة لمشاريع انجاز المدن الجديدة سواء مشروع بوغزول او المنيعة وحاسي مسعود، مؤكدا ان هذه المشاريع ستشكل موضوع “متابعة صارمة و دقيقة”.

كما أشار الى ان حوالي مليار دولار قد تم استثمارها في الانجاز على مستوى المدينة الجديدة ببوغزول، وفي شتى الشبكات و المنشآت الفنية على مسافة 28 كلم تضم شبكات الالياف البصرية و المياه الصالحة للشرب و الشبكات الكهربائية و السقي.

كما أعلن وزير السكن على اثر زيارته عن تخصيص حصة جديدة تقدر ب3100 وحدة سكنية لفائدة ولاية المدية لحساب السنة المالية 2023.

ف.س

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