بلعريبي يعلن إنجاز مركب رياضي بورقلة

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم، خلال زيارة عمل و تفقد، قادته إلى ولاية ورقلة، عن إنجاز مركب رياضي بالولاية، يضم ملعبا لكرة القدم بسعة 25 ألف مقعد، ومسبحا أولمبيا، وقاعة متعددة الرياضات بسعة 600 مقعد.

و أكد بلعريبي، أن الشركة المكلفة بإنجاز هذا المركب، ستكون في ورقلة، في غضون أسبوع، على يتم وضع حجر الأساس لإنجاز هذا المركب الرياضي، مطلع شهر جويلية المقبل.

كما كشف الوزير بلعريبي، أن السلطات العليا خصصت غلافا ماليا معتبرا لإنجاز هذا المركب، يقدر بـ 35 مليار دينار.

شرف الدين عبد النور