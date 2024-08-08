بلعريبي يضع حجر أساس إنجاز وتجهيز مركب رياضي ببشار

أشرف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم، رفقة وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، بولاية بشار، على وضع حجر أساس الانطلاق الفعلي في أشغال إنجاز وتجهيز مركب رياضي.

ويضم المركب الرياضي الذي يتربع على مساحة قدرها 40 هكتارا، ملعبا مغطى بسعة 25.000 مقعد، ومسبحا نصف أولمبي مغطى بسعة 1200 مقعد، وملعبا لألعاب القوى بسعة 6500 مقعد، وقاعة متعددة الرياضات بسعة 400 مقعد.

وأكد وزير السكن محمد طارق بلعريبي، في هذا الشأن، على ضرورة احترام مدة إنجاز المشروع وآجال التسليم.

شرف الدين عبد النور