 بلعريبي يشدد على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال بموقع عدل بسيدي سرحان

6 يونيو، 2022

قام اليوم الاثنين، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بمعاينة مختلف الاشغال بالقطب الحضري العمراني 7000 مسكن صيغة البيع بالايجار سيدي سرحان ولاية البليدة.

وحسب بيان للمديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل،، فقد رافق بلعريبي في هذه الزيارة، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، ووالي ولاية البليدة والمدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع والمدير الجهوي لوكالة عدل الجزائر غرب وعدد من اطارات الوزارة الوصية.

ووجه وزير السكن، تعليمات صارمة من أجل تسريع وتيرة الأشغال، خاصة ما يتعلق بالشبكات الاولية واتمام الربط بشبكات الغاز في التجزئة الاخيرة.

رمزي أحمد توميات

6 يونيو، 2022

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