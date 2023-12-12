بلعريبي يجتمع مع القائمين على مشروع المدينة الإعلامية “ميديا سيتي”
قام أمس الإثنين، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بزيارة تفقدية لمشروع المدينة الإعلامية “ميديا سيتي”، حسب ما أورده بيان وزارة السكن.
و اجتمع الوزير بلعريبي، مع مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز وكذا القائمين على المشروع لاسيما مديرية التجهيزات العمومية وكذا المدير العام للتجهيزات العمومية على المستوى المركزي كما حضر هذا الإجتماع جميع المتدخلين كمديرية الموارد المائية وإتصالات الجزائر.
و قدّم مكتب الدراسات عرضا مفصلا تضمن الدراسات المنجزة المتعلقة بأشغال التهيئة الخارجية وكذا نسبة تقدم الأشغال الخاصة بالتهيئة، كما تم مناقشة جميع العراقيل التقنية لاسيما تحويل الشبكات والقنوات التي تمر بأرضية المشروع،حسب ذات المصدر.
كما تم أيضا عرض أشغال إنجاز القناة الرئيسية الإسمنتية التي ستغطي تدفق المياه على مستوى المساحة الإجمالية المتربعة على 75 هكتار والخاصة بتدفق مياه الأمطار وكذا مياه الصرف الصحي، أين تم الإنتهاء من إنتاج مايقارب 250 من هذه القنوات الخرسانية ذات المقياس 2×2م.
و أمر وزير السكن جميع المتدخلين بحسن تسيير أشغال التهيئة الخارجية وإنجاز جميع القنوات على مستوى الأرضية وتحويل جميع الكوابل والقنوات التي تعيق عملية الإنجاز فيما بعد، وهذا بعد الموافقة على مخطط جديد لعملية تحويل الشبكات لاسيما شبكات الكهرباء، التزويد بمياه الشرب وكذا شبكة الألياف البصرية.
و صرّح بلعريبي أن تحضير البنية التحتية بشكل جيد سيسهل إنطلاق الأشغال بالنسبة للمدينة الإعلامية فيما بعد، يختم بيان الوزارة.
شرف الدين عبد النور