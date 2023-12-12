بلعريبي يجتمع مع القائمين على مشروع المدينة الإعلامية “ميديا سيتي”

قام أمس الإثنين، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بزيارة تفقدية لمشروع المدينة الإعلامية “ميديا سيتي”، حسب ما أورده بيان وزارة السكن.

و اجتمع الوزير بلعريبي، مع مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز وكذا القائمين على المشروع لاسيما مديرية التجهيزات العمومية وكذا المدير العام للتجهيزات العمومية على المستوى المركزي كما حضر هذا الإجتماع جميع المتدخلين كمديرية الموارد المائية وإتصالات الجزائر.

و قدّم مكتب الدراسات عرضا مفصلا تضمن الدراسات المنجزة المتعلقة بأشغال التهيئة الخارجية وكذا نسبة تقدم الأشغال الخاصة بالتهيئة، كما تم مناقشة جميع العراقيل التقنية لاسيما تحويل الشبكات والقنوات التي تمر بأرضية المشروع،حسب ذات المصدر.