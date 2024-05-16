بلعريبي يترأس اجتماعا تقنيا خاصا بالتحضيرت لعملية التوزيع الكبرى للسكنات في 5 جويلية القادم

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي اليوم الخميس، بمقر الوزارة، إجتماعاً تقنياً، حضرهُ كل من الإطارات المركزية للوزارة، المدير العام لوكالة “عدل”، وكذا المدراء الجهويين لكل من عنابة، وهران، قسنطينة، سطيف، عنابة، ورقلة.

و جاء هذا الاجتماع، حسب بيان وزارة السكن، بهدف تسليط الضوء، على المشاريع المرتقب توزيعها بالولايات التابعة للمديريات الجهوية، بغليزان، سيدي بلعباس، أدرار، مستغانم، الشلف، وهران، عنابة سكيكدة، تبسة، قالمة، قسنطينة، ميلة بسكرة، باتنة، سطيف، جيجل، ورقلة غرداية.

كما عاين، الوزير بلعريبي، عبر فيديوهات تم تصويرها، تعكس نسبة الإنجاز التي بلغت بها المشاريع عبر هذه الولايات، فيما تم إسداء تعليمات صارمة تقضي بضرورة الإنتهاء في أقرب الآجال من كل هذه المشاريع، المزمع توزيعها في 05 جويلية القادم.

شرف الدين عبد النور