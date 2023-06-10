بلعريبي يؤكد: لن نوزع سكنات حوش الريح حتى الإنتهاء من كل المرافق العمومية

10 يونيو، 2023

شدد وزير السكن، طارق بلعريبي، على أن مصالحه تلتزم بأن تكون كل المرافق العمومية لموقع سكنات عدل حوش الريح بالبليدة، قيد الإنجاز، نهاية شهر أوت.

وجاء ذلك في تصريحات صحفية لبرعيبي على هامش زيارته إلى حي 4000 مسكن “عدل” بموقع حوش الريح بالبليدة.

وقال الوزير:” موقع حوش الريح سيكون قطب حضري بامتياز. ولن نوزع أي سكن حتى الإنتهاء من كل هذه المرافق العمومية”، كاشفا أنه اتفق مع السلطات الولائية للسير قدما حتى فيما يخص توطين مراكز البريد.

في حين لفت ذات المتحدث إلى أنه قد تم تغيير النظرة، بالإنطلاق في المرافق العمومية مع البداية، وهو القرار الذي سيتم تعميمه على المستوى الوطني.

هذا واشرف وزير السكن على وضع حجر أساس لإنجاز التجهيزات العمومية المرافقة للأحياء السكنية بموقع حوش الريح بالبليدة، حيث يتعلق الأمر بإنجاز عيادة، ومدرسة إبتدائية صنف 2، وكذا إنجاز متوسطة ومقر للأمن الحضري.

ليديا كبيش

10 يونيو، 2023

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