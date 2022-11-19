بلعريبي يؤكد خلال زيارته لولاية البويرة…الدولة الجزائرية لن تتخلى عن برامجها الاجتماعية في مجال السكن

أكد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي أن الدولة الجزائرية لن تتخلى عن برامجها الاجتماعية مضيفا أن بيان أول نوفمبر نص على هذا الأمر.

وأوضح بلعريبي في كلمة له خلال زيارة قام بها لولاية البويرة اليوم أن قطاعه سيبذل مزيد من الجهد لتفادي التأخر في إنجاز السكنات مستقبلا.

وأكد الوزير أنه يجري العمل حاليا على تدارك التأخر المسجل في توزيع السكنات مضيفا أن عدد السكنات المسجلة في سنة 2023 والمقدرة بـ225 ألف سكن دليل على أن الدولة الجزائرية دولة اجتماعية ، وبخصوص صيغة عدل أكد بلعريبي أن صيغة عدل 1 عرفت تأخرا بـ 15 سنة بينما عدل 2 كان هناك تحكم أكبر في وقت تسليم السكن .

وكشف أيضا وزير السكن في إجابته عن سؤال حول جديد عدل 3، موضحا عندما نكمل عدل 2 سنفكر في إنجاز برامج أخرى نحن الآن مركزون مع برنامج عدل 2 الذي نحاول أن نُسلمه في أجاله المحددة كما تحدث الوزير بلعريبي حول جديد السكن الريفي قائلا نحن نعطي أهمية كبيرة للسكن الريفي وولاية البويرة ستستفيد من حصة معتبرة من هذه الصيغة كاشفا عن وجود مرسوم جديد يزيل العراقيل ويتيح توزيع السكنات في وقتها المحدد.

ف.س

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