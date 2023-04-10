بلعريبي يأمر بمراقبة نوعية أشغال بناء السكنات والتجهيزات العمومية

10 أبريل، 2023

شدد وزير السكن والعمران و المدينة، محمد طارق بلعريبي، على ضرورة بعث نفس جديد للبرامج التنموية المتبقية بمشروع المدينة الجديدة حاسي مسعود.

وجاء ذلك لدى استماعه إلى عرض حول مدى تقدم الأشغال بهذا القطب الحضري الجديد بولاية ورقلة، في ختام زيارة عمل قام بها

وأكد بلعريبي أهمية العمل على بعث نفس جديد للبرامج التنموية المتبقية بمشروع المدينة الجديدة حاسي مسعود. من خلال الوقوف ميدانيا على سير الأشغال.

كما شدد ذات المتحدث على ضرورة الإهتمام أكثر بملف المدينة الجديدة التي تعد من المشاريع الإستراتيجية. والتي لا زالت وتيرة الإنجاز بها جد بطيئة.

في حين تم التطرق خلال هذا العرض الذي قدم للوزير بلعريبي بقاعدة العمال لمؤسسة “كوسيدار”. إلى وضعية مختلف شبكات التهيئة المنجزة و الأخرى التي توجد قيد الإنجاز من كهرباء وغاز. وشبكات المياه الصالحة للشرب و التطهير، وفق ذات المصدر.

كما وجّه بلعريبي تعليمات إلى مسؤولي القطاع على المستوى المحلي لمتابعة أشغال استكمال العمليات التنموية المبرمجة. مع الحرص على مراقبة نوعية أشغال بناء السكنات ومختلف التجهيزات العمومية.

رمزي أحمد توميات.

10 أبريل، 2023

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