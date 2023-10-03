بلعريبي يأمر بصبّ أوامر دفع الشطر الرابع و تسليم المكتتبين سكناتهم في الآجال المحددة

أسدى وزير السكن والعمران و المدينة، محمد طارق بلعريبي، أمس الاثنين، خلال ترأسه اجتماعا تقنيا، تعليمات تقضي بضرورة النظر إلى كافة الملفات، وصبّ أوامر دفع الشطر الرابع، وتظافر كل الجهود لتسليم المكتتبين سكناتهم في الآجال المحددة و في أحسن الظروف.

كما أمر الوزير بلعريبي، بمعاينة سير الأشغال بالمواقع السكنية المبرمجة للتوزيع، ومتابعة نسبة تقدم الأشغال عن كثب، ورفع كافة العراقيل المسجلة بها، كما أكد على ضرورة التنسيق بين كل من، المدير العام للسكن، و المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، و كذا المدراء الجهويين لذات الوكالة.

وخلال عرض البرنامج المسطر للتوزيع بمناسبة أول نوفمبر، أصرّ وزير السكن، على ضرورة الربط بكافة الشبكات (الكهرباء، الماء و شبكة الغاز)، واستكمال المشاريع قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، حسب بيان وزارة السكن.

للاشارة، فقد حضر الاجتماع إطارات الإدارة المركزية بالإضافة الى كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره “عدل”، وكذا المدراء الجهويين للوكالة، و المدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري.

شرف الدين عبد النور

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