بلعريبي يأمر بتسريع انجاز المشاريع التربوية قبل الدخول المدرسي

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، أمس الاثنين، اجتماعا تقنيا، في إطار التحضير للدخول المدرسي 2023-2024 حسب بيان لوزارة السكن.

وضم الاجتماع التقني كل من الإدارة المركزية للوزارة، و مدراء التجهيزات العمومية لولايات الجزائر، بومرداس، وهران، تيبازة، البليدة، عنابة، تسيمسيلت، تيزي وزو، برج بوعريريج، سطيف، ورقلة، وبجاية.

هذا وقد تم التطرق في الاجتماع إلى كافة التجهيزات التربوية المبرمجة لتسليمها لمصالح وزارة التربية خلال الدخول المدرسي، حيث قام المدراء بعرض جميع الجوانب التقنية والإدارية المتعلقة بهذه المشاريع التربوية.

كما حرص الوزير على حسن استكمال كل المشاريع التربوية التي توليها الحكومة أولوية خاصة مع التأكيد على تسريع وتيرة الإنجاز و استكمال الروتوشات الأخيرة بالنسبة لتلك التي لم تنتهي بها الأشغال بعد وهذا لتسليمها قبل الدخول المدرسي لهذه السنة.

رمزي أحمد توميات

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