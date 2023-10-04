بلعريبي : مواد البناء في قطاع السكن جزائرية 100 بالمائة

اعتبر وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، أشغال الجمعية العامة الاستثنائية لشركة الإسكان والمأوى الإقليمي “شلتر إفريقيا”، فرصة مثالية للحديث عن كيفية تثمين التجربة الجزائرية في قطاع السكن.

وجاء ذلك خلال عقده ندوة صحفية اليوم الأربعاء، عقب المشاورات التي جمعته مع المدير العام ورئيسة مجلس إدارة شركة “شلتر إفريقيا”

وأكد ذات المتحدث أن اللقاء كان جد مثمر حيث قمنا بالتعريف بالتجربة الجزائرية في قطاع السكن التي تتميز بأن جميع مواد البناء 100 بالمائة جزائرية

وقال وزير السكن: “إنها فرصة مثالية لمشاركة تجربتنا مع إخواننا الأفارقة وهذا التعاون سيكون في المستوى” مذكرا يأن قطاعه قام بتوزيع 400 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ سنة 2023 بالإضافة إلى 265 تجهيز عمومي.

رمزي أحمد توميات

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