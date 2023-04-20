بلعريبي: كل برامج عدل المتبقية ستنطلق في أجل أقصاه شهر

20 أبريل، 2023

أكد اليوم الخميس وزير السكن والعمران والمدينة، بلعريبي طارق، أنه كل برامج عدل المتبقية في العاصمة ستنطلق في أجل أقصاه شهر واحد.

وجاء ذلك، في تصريحات للوزير، على هامش زيارة تفقدية لبلعريبي، رفقة والي العاصمة، على مستوى ولاية الجزائر، أين وقف على وتيرة تقدم الأشغال بمختلف المجمعات السكنية لمختلف الصيغ.

وقام بلعريبي في مستهل زيارته التفقدية بولاية الجزائر، بزيارة مشروع 2946 مسكن بصيغة العمومي الايجاري باولاد الحاج ببلدية الكاليتوس.

وأمر وزير السكن بضرورة الإسراع في استكمال أشغال التهيئة الخارجية الخاصة بالموقع. من أجل إمكانية توزيع 1300 سكن على المواطنين في 05 جويلية المقبل.

رمزي أحمد توميات

20 أبريل، 2023

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