بلعريبي: “إطلاق عدل 3 يوم 5 جويلية على الساعة الخامسة مساءً”

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم، بمناسبة تدشينه لمقر الجديد لوكالة عدل، أن تاريخ 5 جويلية القادم، سيكون إطلاق “عدل3″، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً.

و أشار طارق بلعريبي، في كلمته، إلى أنه، تم دراسة جميع النقاط لتوفير الأوعية العقارية لإطلاق برنامج عدل 3.

كما كشف الوزير بلعريبي، أن أشطر الدفع لبرنامج عدل 3، ستكون خمسة أشطر عوض أربعة، مؤكدا أن طريقة الإكتتاب ستكون رقمية مئة بالمئة، وذلك عبر المنصة الرقمية بالرقم الوطني ورقم الضمان الاجتماعي، قائلا أن المراقبة ستكون صارمة، و أن السكن سيكون لمن يستحقه.

و قال وزير السكن، أن عدل 2، كان لها انعكاسات إيجابية تنموية على الولايات، بأزيد من مليوني يد عاملة ساهمت في المشروع، مشيرا إلى أنه، تم تخصيص 800 مليار لإنجاز سكنات عدل 2

كما أضاف بلعريبي، مبرزا أنه تم تسخير العمل بنظام المداومة لتسريع وتيرة الإنجاز، مشيرا إلى أنه تمت معالجة 40 ألف طعن وفق نظام الرقمنة، واستدراك 27 ألف مكتتب.

و أكد طارق بلعريبي، على أنه تم تخصيص برنامج لتزويد ساكنة حوش الريح، بكل متطلبات وتطلعات الساكنة، وذلك بإنجاز تجهيزات عمومية في ظرف قياسي.

شرف الدين عبد النور