بلعريبي: أراضي فلاحية ذات نوعية أقل لتدارك تأخر انجاز السكنات

أكد اليوم الخميس،وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، إن القطاع اتخذ عدة إجراءات لتدارك التأخر المسجل في انجاز البرامج السكنية.

ولفت بلعريبي إلى أنه تم تعبئة الأوعية العقارية بما في ذلك الفلاحية ذات النوعية أقل موضحا أن جهود الدولة متواصلة من أجل تعبئة العقار الضروري. من خلال الدراسات المتعلقة ببرامج المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير.

وكشف ذات المتحدث، أنه تم على المستوى الوطني تسجيل 1541 دراسة لمراجعة المخططات. منها 1394 تم المصادقة عليها، و153 تمت دراستها ووضعت على المستوى المحلي في انتظار المصادقة عليها. كما ستمكن هذه الدراسات من توفير 6514 هكتار.

وبخصوص الدراسات الخاصة بالمخطط شغل الراضي تمت المصادقة على 5723 مخطط. بينما تم 153 لم يتم المصادقة عليها من قبل البلدية. قائلا “هذه العملية ستسمح لنا بتأطير النسيج العمراني”.

كما تم تسجيل 1754 دراسة جيوتقنية بهدف الحفاظ على البنايات المنجزة. أو التي سيتم انجازها في المناطق الحساسة والمعرضة لمخاطر المحيط الحضاري.

وأبرز وزير السكن، أهمية تحيين مخطط الوطني للتهيئة الإقليم الذي بادرت به الحكومة بمعية مجموعة من الخبراء. والذي كان محور دراسة خلال اجتماع حكومة المنعقد في 15 جويلية 2022 ركز على مجموعة من المسائل.

من بينها التوسع العمراني والتحولات وإعادة التشكيلي الإقليمي وإعادة التوازن الإقليمي. وإعداد النسخة الورقية للمخطط والذي سيعرض لاحقا على غرفتي البرلمان للدراسة.

كما تم إدراج العديد من التسهيلات من أجل تخفيف الإجراءات المعمول بها. حيث تم اصدار تعليمة وزارية مشتركة. وتتعلق بشروط وكيفية تسوية العقار الذي استعمل لانجاز مشاريع سكنات عمومية أو تجهيزان منتهية أو على وشك الانتهاء.

ليديا كبيش

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