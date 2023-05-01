بلعابد يُعطي إشارة انطلاق إمتحان إثبات المستوى غدا

من المنتظر ان يطلق غدا الثلاثاء وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، إمتحان إثبات المستوى على مستوى متوسطة العمودي محمد الأمين بالحراش بالجزائر العاصمة.

ويتم إجراء إمتحان المستوى لهذه السنة حضوريا، عكس السنة الماضية. أين تم إجراؤه إلكترونيا عبر منصات الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.

وبالنسبة للطور المتوسط فإن المواد المعنية بالإمتحان تتمثل في اللغة العربية، الرياضيات ، علوم فيزيائية. بالإضافة كذلك إلى اللغة الفرنسية.

اما بالنسبة للطور الثانوي فإن المواد التي سيتم الإمتحان فيها في الشعب الأدبية تتمثل في اللغة العربية، التربية الإسلامية ،التاريخ والجغرافيا واللغة الفرنسية.

وبالنسبة لشعبة العلوم فتتمثل المواد في الرياضيات ، علوم الطبيعة والحياة ،علوم فيزيائية ،ولغة عربية.

رمزي أحمد توميات

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