بلعابد يُشرف من الطارف على انطلاق إمتحان شهادة التعليم المتوسط

أشرف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد صبيحة اليوم الاثنين على على انطلاق إمتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام” من ثانوية شبايبية محمد الطاهر بلدية العيون ولاية الطارف.

وشهدت مراكز الإجراء على المستوى الوطني أجواء تربوية محكمة التنظيم، حيث تمذ اعداد 3040 مركز إجراء على المستوى الوطني، لاستقبال 818439 مترشح يمثل منهم المترشحين الأحرار نسبة 1.6 بالمائة. والإناث تمثلن 53 بالمائة من مجموع المترشحين.

كما سيتم تصحيح أوراق الإمتحان على مستوى 97 مركز تصحيح في المتوسط.

هذا وكان وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد قد حلّ مساء أمس الاحد بولاية الطارف لاعطاء اشارة انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط دورة 2024 صبيحة هذا الاثنينن و كانت مديرة التربية لولاية الطارف فراح ضمن وفد استقبال الوزير رفقة والي ولاية الطارف محمد مزيان و السلطات المحلية بالولاية.

ش.ن