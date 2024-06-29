بلعابد يُشرف على انطلاق أشغال ندوة وطنية لترتيبات الدخول المدرسي

أشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم السبت، على انطلاق أشغال ندوة وطنية لترتيبات الدخول المدرسي المقبل بعنوان 2025/2024، والتي ستتواصل على مدار ثلاثة أيام، أكّد الوزير بلعابد أن الهدف منها هو ضبط ملفات غلق السنة الدراسية. وتثبيت جاهزية القطاع للدخول المدرسي المقبل.

وكشف وزير التربية الوطنية، على هامش الندوة أنّه سيتم تجهيز 1700 مدرسة باللوحات الرقمية، كما سيتم تقليص المواد في الطور الابتدائي، ومضاعفة الحجم الساعي لبعض الأنشطة مثل الرياضة واللغة الإنجليزية في سنة خامسة ابتدائي.

كما كشف بلعابد، أيضا، أنه سيتمّ إطلاق مشروع المدرسة الدولية في الخارج لتدريس أبناء الجالية عبر مختلف دول العالم وإعطائها نفس الحقوق،

ولفت الوزير، إلى تسجيل تراجع غير مسبوق في عمليات الغش بفضل مجهودات أجهزة الدولة للحفاظ على نزاهة الامتحانات الوطنية.

وأعلن وزير التربية الوطنية أنّه سيتم الإنتقال لتنظيم إمتحان تقييم المكتسبات على الأطوار الثلاثة للتعليم الابتدائي. وكذا تبني دفتر الشروط الجديد للمدارس الخاصة.

كوثر غريبي