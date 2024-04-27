بلعابد يكشف موعد انطلاق عملية رقمنة التسجيل في السنة الأولى إبتدائي

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم، أن عملية رقمنة التسجيل في السنة الأولى إبتدائي عبر النظام المعلوماتي للوزارة دون سواه، ستنطلق يوم الخميس 2 ماي، إلى غاية يوم الثلاثاء 31 من ذات الشهر، تحسبا للدخول المدرسي 2024-2025.

و جاء ذلك خلال ترأس الوزير، ندوة وطنية، من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، ومديرو التربية.

و أشار بلعابد إلى أن هذا الإجراء الذي يأتي ضمن استكمال رقمنة القطاع، سيسمح لأولياء الأطفال المولودين بين أولّ جانفي و31 ديسمبر 2018، بتسجيل أبنائهم عبر فضاء الأولياء بصفر ورق ودون التنقّل إلى المؤسسات التعليمية.

من جهة أخرى، ذكّر الوزير بالتواريخ المعلنة لانطلاق عملية سحب المترشّحين لاستدعاءات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، المحدّدة ابتداءً من يوم 5 ماي المقبل، بالنسبة لمترشحي شهادة التعليم المتوسط، ومن تاريخ 9 ماي، بالنسبة لمترشحي شهادة البكالوريا، مشيرا إلى أنّ إمكانية سحب الاستدعاءات تبقى متاحة إلى غاية اليوم الأخير من كل امتحان.

وفي هذا الصدد، أعلم عبد الحكيم بلعابد، مديري التربية، بتنظيم ندوة وطنية حضورية في الأيام القليلة المقبلة، لضبط جميع العمليات المرتبطة بالامتحانين المدرسيين الوطنيين لدورة 2024.

وفي السياق ذاته، أشار الوزير بلعابد، إلى أنّ الثانوية الوطنية للفنون، الشهيد علي معاشي، التي يتمدرس بها تلاميذ من جميع ولايات الوطن، ستعرف تنظيم أوّل امتحان في شهادة البكالوريا شعبة الفنون في هذه الدورة 2024، وستنطلق يوم غد، الأحد 28 أفريل، الاختبارات التطبيقية لبعض مواد تخصصات شعبة الفنون الأربعة.

وبخصوص امتحان إثبات المستوى المقرّر إجراؤه يوم 7 ماي المقبل، لفائدة أكثر من نصف مليون متعلم مسجّل بالديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، أكّد الوزير على أهمية العناية بتنظيم هذا الامتحان كونه يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم عن بعد، ضمن التوجه العالمي الجديد نحو تحويل التربية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شرف الدين عبد النور