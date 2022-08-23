بلعابد يكشف موعد الإعلان عن تاريخ الدخول المدرسي المقبل

قال اليوم الثلاثاء، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن :”الإعلان عن تاريخ التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة سيكون في القريب العاجل”.

وجاء هذا التصريح خلال كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على افتتاح ملتقى وطني لتحضير التكوين التهييئي للأساتذة في مادة اللغة الانجليزية في السنة الثالثة ابتدائي. بثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة والذي سيدوم 3 أيام.

وأوضح بلعابد، أن كل التواريخ مضبوطة بإحكام ومدروسة. للسماح إلى كل الفئات من تأطير تلاميذ وكل أفراد الجماعة التربوية من الالتحاق، وهذا لضمان دخول مدرسي رصين وهاديء

كما طمأن ذات المتحدث، بأن كل الامكانيات المادية والبشرية والتنظيمية تم توفيرها لإنجاح إدراج اللغة الانجليزية في التعليم الابتدائي والتي تعد مكسبا جديدا.

وأكد وزير التربية، على أن الوزارة ستوفر كل الإمكانيات البشرية والمادية والتنظيمية لنجاحه على أن يتم الانتقال إلى مستويات أخرى في السنوات المقبلة. مشيرا إلى أن هذا مكسب كبير للمدرسة ولكل محب للوطن، معربة عن يقينه بأن تجد هذه المادة مكانا صلبا في النظام التربوي الجزائري.

وفي هذا الصدد، قال بلعابد أن:” هذا المشروع سيكلل بالنجاح لا محالة، لا سيما مع توفر الإرادة الصلبة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. والاقتناع “بفعاليته واستراتيجيته” على المستوى المجتمعي”.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...