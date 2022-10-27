بلعابد يكشف عن تاريخ انطلاق تسجيلات مترشحي الباك

كشف اليوم الخميس وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد ،ان انطلاق عملية تسجيل مترشحي البكالوريا للموسم الدراسي الحالي، ستكون بداية من 8 نوفمبر ،عبر موقع الديوان الوطني الامتحان و المسابقات.

وأكد بلعابد، خلال الندوة الصحفية التي عقدها على هامش الندوة الوطنية للمرجعية وتقييم مكتسبات السنة الخامسة الابتدائي ،ان هذه التسجيلات ستكون وفق نظام معلوماتي بحت.

وأوضح ذات المتحدث، أنه سيتم تسجيل التلاميذ النظاميين عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي لوزارة التربية. حيث يقوم مديرو المؤسسات بتسجيل تلاميذهم المعنيين بهذين الإمتحانين.

وأضاف وزير التربية، أن هذا الإجراء يهدف إلى التخفيف من معاناة التلاميذ وأوليائهم. بالإضافة كذلك إلى إعفائهم من مشقة تحمل عبئ التسجيل بأنفسهم وكل ما كان يعتريه من صعوبات وأخطاء، كما تتكفل المؤسسة التعليمية بعملية تسجيل التلاميذ دون إقحامهم في ذلك.

وأوضح نفس المسؤول، ان هذا الإجراء يدخل في اطار التوسيع التدريجي والمستمر للخدمات التي يوفرها نتاج الأداء المسؤول والملتزم لجميع القائمين على تسيير المؤسسات التربوية للمرحلتين التعليميتين لا سيما التحيين الآلي للمعلومات

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار ستنطلق العملية عبر موقعي الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، يضيف بلعابد.

رمزي أحمد توميات

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