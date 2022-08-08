بلعابد يطمئن: لا زيادات في أسعار الكتب المدرسية

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن أسعار الكتب المدرسية لم تسجل أي ارتفاع، مطمئنا أولياء التلاميذ بعدم ادراج أي زيادة في أسعار الكتاب المدرسي.

وقال بلعابد، في تصريحات إعلامية :”أطمئنكم لن تكون هناك أي زيادة في أسعار الكتاب المدرسي”، موضحا بالقول :”بالرغم من الزيادات المسجلة في أسعار الورق إلاّ أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية رغم أنه مؤسسة تجارية إلا أنه يطبق سياسة الدولة الجزائرية وأُمر بعدم الزيادة في أسعار الكتب المدرسية”.

ومن جانبه، وجّه الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية تعليمة إلى مدراء المراكز الولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي يأمر فيها باعتماد أسعار الكتب المدرسية المعمول بها في 2021 ، نافيا وجود زيادة في سعر الكتاب المدرسي .

ووفقا لنص التعليمة، فقد تم تجميد الأسعار الجديدة لسنة 2022 ، و أنه تم اعتماد دليل أسعار الكتب المدرسية لسنة 2021 للدخول المدرسي 2022-2023.

وطالب الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية من مديري المراكز الولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التحضير للدخول المدرسي وتوزيع الكتب على جميع المؤسسات التربوية والخاصة ، وكذا المكتبات المعتمدة و نقاط البيع بالسعر المعمول به في سنة 2021.

ليديا كبيش

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