بلعابد يطمئن: لا انقطاع في الانترنيت وهناك تراجع في تسريب المواضيع

بلعابد يطمئن: لا انقطاع في الانترنيت وهناك تراجع في تسريب المواضيع

كشف اليوم الإثنين، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن تسجيل تراجع في تسريب مواضيع الامتحانات النهائية، مرجعا السبب إلى انتشار الوعي والحملات التحسيسية التي أطلقتها السلطات المعنية.

وأكد بلعابد، أن الفضل يعود أيضا للإجراءات الصارمة التي أقرتها الدولة على غرار العقوبات وتشكيل لجنة من طرف العدالة. مشددا بالقول:”نحن لا نرغب أن نذهب إلى هذه الإجراءات”.

ومن جهة اخرى، أكد ذات المتحدث أنه لم يتم التحدث عن انقطاع الانترنيت أثناء الامتحان.

كما طمأن وزير التربية، بأن الامتحان يسير في ظروف حسنة. مشيرا إلى أن اختيار ولاية تقرت له أكثر من دلالة فهي عزيزة علينا، وتدل على الأهمية التي تعطيها الدولة للولايات الجديدة والإرادة القوية للتنمية بكل ربوع الوطن”.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...