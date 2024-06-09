بلعابد يشرف من برج باجي مختار على الانطلاق الرسمي لامتحانات شهادة البكالوريا

أشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأحد، بمتوسطة برج باجي مختار الجديدة، على الانطلاق الرسمي لامتحانات شهادة البكالوريا (دورة جوان 2024)، بفتح أظرفة أسئلة امتحان مادة اللغة العربية.

وتحصي ولاية برج باجي مختار، 651 مترشحا، يشرف عليهم 200 مؤطر، موزعين على 3 مراكز اجراء، في حين يبلغ عدد المترشحين الأحرار 388 مترشحا.

كما يجتاز هذا الامتحان، على المستوى الوطني، 862.733 مترشحا، موزعين على 2893 مركز إجراء.

هذا و سيشرف وزير التربية الوطنية، على فتح أظرفة امتحانات الفترة المسائية، من ولاية النعامة.

شرف الدين عبد النور

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