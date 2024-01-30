بلعابد يشرف على حفل تكريمي لأبناء مستخدمي الإدارة المركزية الناجحين في الإمتحانات المدرسية الوطنية دورة 2023

30 يناير، 2024

أشرف وزيـر التربية الوطنيـة، عبد الحكيم بلعابـد، مسـاء اليوم الثلاثـاء، بملحقة وزارة التربية الوطنية بالرويسو (الجزائر العاصمة)، على حفل تكريمي نظّمته لجنة الخدمات الإجتماعية للإدارة المركزية بوزارة التربية الوطنية، على شرف أبناء مستخدمي الإدارة المركزية الناجحين في الإمتحانات المدرسية الوطنية دورة 2023.

وبالمناسبة، ألقى الوزير بلعابد، كلمة هنّأ فيها التلاميذ الناجحين متمنّيا لهم التألّق الدّائم في مسارهم الدراسي والتكويني، كما أشاد بمجهودات موظفي ومستخدمي الإدارة المركزية على غرار كل عمال القطاع وتفانيهم في عملهم وإسهامهم في تجسيد مختلف العمليات والمستجدات التي عرفها القطاع، حاثّا إيّاهم على مواصلة العمل والاستزادة في العطاء والبذل لرفع التحدّيات.

شرف الدين عبد النور

30 يناير، 2024

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