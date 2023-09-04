بلعابد يشرف على انطلاق الملتقى الوطني التكويني للنواة الوطنية الخاصة بالمعالجة البيداغوجية

أشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، يوم الأحد ، بثانوية الرياضيات، محند مخبي بالقبة على انطلاق الملتقى الوطني التكويني للنواة الوطنية الخاصة بالمعالجة البيداغوجية للصعوبات المشخصة لدى التلاميذ في امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، الذي سيدوم إلى غاية يوم غد.

وهنّأ بلعابد أساتذة المراحل التعليمية الثلاث باستئنافهم للعمل في هذا اليوم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح ومثمّنا المجهودات التي بذلوها برسم السنة الدراسية الماضية، والتي كانت ناجحة بامتياز، وحثّهم على مواصلة العمل بنفس مستوى الأداء والتحكم والالتزام والاحترافية.

أما بخصوص الملتقى الوطني التكويني للنواة الوطنية الخاصة بالمعالجة البيداغوجية، أشار الوزير، إلى أنه يندرج في إطار مسعى وزارة التربية الوطنية لإصلاح منظومة التقييم والتقويم والتوجيه وإعادة النظر في تنظيم الامتحانات المدرسية الوطنية تطبيقا لمخطط عمل الحكومة المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

الذي أمر بإحداث إصلاحات جوهرية في قطاع التربية، وما أفضت إليه مخرجات الندوة الوطنية المنعقدة نهاية شهر جويلية، حول تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي حيث تم إشراك جميع الفاعلين في عملية تقييم وطنية شاملة انطلقت من الميدان، بعقد سلسلة من الندوات التقييمية على مستوى المقاطعات التفتيشية، تلتها الندوات التقييمية الولائية، وصولا إلى الندوات الجهوية ثم الندوة الوطنية المنعقدة في شهر جويلية 2023.

وأكد الوزير أن هذه الندوات التقييمية تبنّت اعتماد المعالجة البيداغوجية كإجراء كفيل بسد الثغرات لدى المتعلمين، وتجاوز الصّعوبات المشخصة لديهم في دفاتر التقييم حسب كل مادة، مما سيُمكّنهم من بناء تعلُّماتهم، ومواصلة مسارهم التعليمي بنجاح

وهذا ما سيعكف عليه المجتمعون في هذا الملتقى الوطني التكويني الذي يهدف إلى تكوين نواة وطنية من مفتشي التعليم المتوسط للمواد، وذلك من أجل تحديد الأدوات البيداغوجية التي ترتكز عليها المعالجة البيداغوجية، وكيفيات إجرائها.

وكذا توضيح الترتيبات المصاحبة لها، خاصة ما تعلق بتكوين كل المفتشين في الملتقيات الجهوية، التي ستعقد خلال الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر 2023، لتليها ملتقيات ولائية يومي 17 و 18 سبتمبر 2023، لفائدة كل المتدخلين في هذه العملية.

ومن هذا المنطلق أكد وزير التربية الوطنية على ضرورة إيلاء هذه العملية العناية التامة التي تستحقها قصد إنجاحها، وتحقيق الأهداف المنتظرة منها.

ليديا كبيش

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