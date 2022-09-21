بلعابد يشرف على إنطلاق الموسم الدراسي وهذا ما قاله عن الإكتظاظ

أشرف صبيحة اليوم الأربعاء وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، من ولاية جانت على انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2022-2023.

وأكد بلعابد، على عدم وجود اكتظاظ في الأقسام هذه السنة، بالحدة التي يتم التطرق إليها موضحا أن هناك عدد ضئيل جدا من المؤسسات التي تعاني من الظاهرة، سيتم التكفل بالمشكل.

وشدد ذلت المتحدث، خلال ندوة صحفية بالمناسبة، على أن الظاهرة متمكن منها وكل تلميذ له مكانه في المدرسة، مردفا بالقول :”سترون بأعينكم”

وكشف المسؤول الاول عن قطاع التربية الوطنية، أن أكثر من 1600 مدرسة ستستفيد تباعا من اللوحة الإلكترونية مضيفا أن الإجراء من شانه تخفيف المحفظة وتسهيل الدراسة.

وفي هذا الصدد، وجه نفي المسؤول تعليمات بالمحافظة على اللوحات الرقمية، مضيفا أن المشروع مستمر إلى غاية تزويد كل المؤسسات التربوية بها مبرزا دور ومجهود الخزينة والدولة في توفيرها شاكرا المساهمات الرمزية من سوناطراك التي شاركت في المجهود.

وفي سياق آخر، كشف وزير التربية أن أكثر من 20 ألف مدرسة استفادت من كتاب الانجليزية. موضحا ن الكتاب موجود في كل المدارس دون استثناء من أجل تدريس اللغة الانجليزية، تنفيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأوضح بلعابد، أن خبراء ومختصون، تكفلوا بتأطير وتكوين أساتذة الانجليزية. مضيفا أن أستاذ هذه اللغة التي قرر رئيس الجمهورية تدريسها من الثالثة الابتدائي، له ليسانس او مستوى جيد.

ليديا كبيش

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