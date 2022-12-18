بلعابد يشدد على ضرورة احترام الآجال المحددة في عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين

18 ديسمبر، 2022

شدد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على ضرورة احترام الآجال المحددة في عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين، حسبما أفادت به وزارة التربية الوطنية في بيان لها.

وترأس بلعابد ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد حضرها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية، أسدى من خلالها التعليمات اللازمة بخصوص المراحل المقبلة من عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين.

وتابع الوزير مدى تنفيذ مديري التربية للتعليمات المقدمة إليهم بخصوص عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين، كما وقـف على الوضعيات المنجزة وفحصها ولاية بولاية.

وللتذكير، فإن الرئيس تبون اتخذ قرارا خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير يقضي بترسيم 59.987 أستاذ متعاقد موزعين عبر كامل التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

18 ديسمبر، 2022

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