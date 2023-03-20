بلعابد يشدد بخصوص الامتحانات النهائية والدخول المدرسي الجديد

20 مارس، 2023

أشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على اختتام أشغال الندوة الوطنية التي تم عقدها لتقييم الثلاثي الثاني. وتحضير الامتحانات المدرسية الوطنية للسنة الدراسية 2022-2023.

وكذا ضبط العمليات المرتبطة بتحضير الدخول المدرسي 2023-2024، والتي خصِّصت لتلاوة تقارير أعمال الورشات الأربع التي اشتغلت لمدة يومين كاملين.

وأكد بلعابد على وجوب ضبط كل الإجراءات التحضيرية والتنظيمية الخاصة بالامتحانات المدرسية الوطنية دورة 2023. ومعاينة مدى جاهزية ووظيفية مراكز الإجراء وتوفير جميع الشروط اللازمة لاجتياز المترشحين للامتحانات في ظروف حسنة.

في حين كلّف بلعابد، رؤساء الورشات الأربع، بالإشراف على لجان وطنية في نفس المواضيع المدرجة في الندوة. أين تمكن مهمتها متابعة تنفيذ مخرجات كل ورشة، وتذليل الصعوبات إن وجدت، ورفع تقارير دورية إليه. لتحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة.

في حين، أمر ببذل المزيد من الجهد قصد توفير جميع الظروف التي تسمح بتحقيق دخول مدرسي ناجح بتحسين طرق التسيير. وتطوير نظام الحكامة في تسيير الموارد البشرية والمالية والمادية من خلال تعزيز المجهودات.

الهادفة إلى ضمان الشفافية وجودة الأداء وترشيد النفقات وجعل التسيير الرقمي ممارسة يومية في كل المصالح البيداغوجية والإدارية.

رمزي أحمد توميات

20 مارس، 2023

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