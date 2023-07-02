بلعابد يسدي توجيهات صارمة بخصوص متابعة الإمتحانات المهنية

شدد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على ضرورة المتابعة الصارمة لمجريات الامتحانات المهنية المقررة يوم 10 جويلية الجاري والسهر على تطبيق الإجراءات القانونية المرتبطة بنزاهتها

وجاء ذلك خلال ترأسه لندوة وطنية عبر تقنية الفيديو، حضرها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية، تم فيها مناقشة عدة نقاط.

وأكد بلعابد على ضرورة توزيع الاستدعاءات لجميع المعنيين كما أمر بالإهتمام بمحاضر عمل اللجان التقنية وضمان عدم وقوع أي أخطاء مذددا ضرورة متابعة دقيقة لسير الإمتحانات وتطبيق إجراءات قانونية لضمان نزاهتها وشفافيتها.

أما فيما يخص جدول الأعمال، تم مناقشة حركة نقل الأساتذة، حيث تم توضيح الترتيبات المتبقية لهذه العملية، بما في ذلك عرض جداول الحركة وتوزيعها على اللجان الإدارية وإعداد قرارات نقل المعنيين وتسليمها لهم بعد توقيع محاضر الخروج في 4 يوليو 2023.

كما تم التطرق إلى التحضير لشغل المناصب الشاغرة لخريجي المدارس العليا للأساتذة، وعملية توظيف أساتذة التربية البدنية وأساتذة اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي، بالإضافة إلى متابعة مجالس القبول والتوجيه في السنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.

رمزي أحمد توميات

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