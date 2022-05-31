أكد اليوم الثلاثاء، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على أن أسئلة الامتحانات النهائية ستكون ضمن ما تم تدريسه في المؤسسات.

ودعا بلعابد لدى اعطاءه اشارة انطلاق امتحان إثبات المستوى للمتعلمين عن بعد، التلاميذ إلى عدم الانسياق وراء المواضيع المفبركة التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد ذات المتحدث:“إن التلميذ الذي يتبع هذه الشبكات والأمور التافهة والفارغة يذهب الى الامتحان متعب ولا يستطيع التركيز”.

وأكد وزير التربية، على أن القطاع سيقف بالمرصاد أمام هذه الشبكات وسيطبق القانون بصرامة حيال هؤلاء.

وفي سياق آخر، كشف بلعابد أن هناك توجه نحو دعم التعليم عن بعد وهو فرصة ثانية، لاسيما وأن عدد ممن غادروا مقاعد الدراسة نجحوا في نيل الشهادات.

رمزي أحمد توميات

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