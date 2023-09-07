بلعابد يترأس ندوة وطنية للوقوف على الترتيبات الأخيرة المتعلقة بمجريات الدخول المدرسي

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساء أمس الأربعاء، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، ومديرو التربية.

وخصّصت الندوة للوقوف على الترتيبات الأخيرة المتعلقة بمجريات الدخول المدرسي خاصة تلك المرتبطة بتحيين المعلومات على الأرضية الرقمية، ووضعية بيع الكتاب المدرسي، ومواصلة تجهيز المدارس الابتدائية المستفيدة من الألواح الإلكترونية، ورقمنة قرارات التمدرس المتبقية.

في المستهلّ، ثمّن الوزير المجهودات المبذولة من طرف الجميع، وحثّهم على مواصلة التجنّد لإتمام جميع العمليات المبرمجة قبل دخول التلاميذ بتاريخ 19 سبتمبر 2023، سواء تلك المُسَيَّرة عبر الأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية.

على غرار تأكيد ملفّات الأساتذة الراغبين في التنقل إلى ولايات أخرى، ومتابعة عملية تسجيل المترشحين الراغبين في التوظيف بصفة أساتذة متعاقدين، وفق الرزنامة الزمنية المحدّدة، أو تلك المتعلّقة بتهيئة المؤسسات التعليمية ونظافتها.

وفي هذا الصّدد، أكّد بلعابد على وجوب تحيين وضعية الأساتذة الراغبين في التنقل إلى ولايات أخرى، وتأكيد المشاركة للذين قاموا بإيداع وثيقة الالتزام والتي تنتهي آجالها بتاريخ 07 سبتمبر 2023 منتصف النهار، للانتقال إلى المرحلة الموالية من العملية، كما ذكّر بانطلاق عملية تكوين أستاذ المدرسة الابتدائية لمادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية المنصبين بصفة متعاقدين بتاريخ 07 سبتمبر 2023 حيث سيستفيدون من فترة تكوين تهييئي في مجموعة من المقاييس البيداغوجية، التي ستمكّنهم من اكتساب عدد من المهارات والمعارف المتعلقة بمهنة التدريس.

بالإضافة إلى متابعة ودراسة ملفات المترشحين الذين أودعوا طلباتهم عبر المنصة الرقمية للتوظيف كأساتذة بصفة متعاقدين في كل المراحل التعليمية، والتي تنتهي آجالها بتاريخ 10 سبتمبر 2023 لمواصلة باقي المراحل وفق الرزنامة المحددة لذلك، وهذا كله بهدف ضمان التأطير البيداغوجي الكامل لجميع الأفواج التربوية.

كما شدّد الوزير على وجوب توزيع الألواح الرقمية على المدارس المعنية بالاستفادة، قبل التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة.

أما بخصوص متابعة عملية توزيع وبيع الكتاب المدرسي، فقد وقف الوزير على وضعية البيع وكذلك التوزيع للمستفيدين في إطار المجانية خاصة وأن عدد نقاط البيع والمكتبات الخاصة المعتمدة والمعارض تفي بالغرض.

رمزي أحمد توميات

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