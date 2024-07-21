بلعابد يترأس ندوة وطنية حول نتائج الامتحانات المدرسية الوطنية والعمليات المبرمجة إلى غاية 31 جويلية

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أمس السبت، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية، تضمن جدول أعمالها النتائج المحصّلة في الامتحانات المدرسية الوطنية دورة 2024، بالإضافة إلى متابعة نسبة التقدم في تنفيذ العمليات المبرمجة إلى غاية 31 جويلية الجاري وفق المواقيت المحددة في المخطط العملياتي.

وهنّأ الوزير إطارات الإدارة المركزية ومديري التربية ومن خلالهم جميع مستخدمي القطاع على النتائج الجيّدة المسجّلة في شهادة البكالوريا وفي شهادة التعليم المتوسط لدورة 2024، وكذلك النتائج الممتازة المحققة في امتحان التقويم المستمر للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي، والتي تعتبر نتاج الاستقرار الذي عرفه القطاع وروح الالتزام والحس المهني والحرص المتواصل لجميع أفراد الجماعة التربوية، كل في مجاله، الأمر الذي ساهم في توفير ظروف النجاح للتلاميذ، بالإضافة إلى الدّعم والمرافقة والمتابعة والاهتمام الذي أولته الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون للمدرسة.

وتابع بلعابد، مدى التقدّم في تنفيذ العمليات المبرمج الانتهاء منها قبل نهاية شهر جويلية الجاري، والمتعلّقة أساسا بالتمدرس، والموظّفين وعمليات الدعم المدرسي وكذلك توزيع الكتاب المدرسي وترميم المؤسسات التعليمية.

كما أكّد وزير التربية الوطنية، على وجوب إعطاء الأهمية القصوى لاجتماعات اللجان الولائية للطعن المقررة يومي 21 و22 جويلية الجاري، للبت في الحالات المرفوعة من طرف التلاميذ وأوليائهم.

شرف الدين عبد النور