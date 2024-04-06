بلعابد يترأس ندوة وطنية تقييمية لتحضيرات الثلاثي الثالث

ترأّس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، صبيحة اليوم السبت، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية، خُصّصت لتقييم العمليات المنجزة تحضيرا لاستئناف الدراسة برسم الثلاثي الثالث، وتقديم توجيهات وتعليمات عامة.

و تابع بلعابد، حسب بيان وزارة التربية الوطنية، مدى تنفيذ تعليماته بخصوص العمليات التسييرية المبرمجة في رزنامة الإجراءات العملياتية، وشدّد على ضرورة الاستزادة في الجهد والصرامة في العمل فيما تبقى من هذا الموسم الدراسي، والوقوف الشخصي على تطبيق وتنفيذ كل العمليات المبرمجة والتي ستكون محل متابعة آنية حسب المواعيد والآجال المقررة لها.

كما أمر وزير التربية الوطنية، بتكثيف الزيارات الميدانية لجميع المؤسسات التعليمية، ابتداءً من يوم غد، الأحد، لمرافقة استئناف التلاميذ والمستخدمين للدراسة.

شرف الدين عبد النور

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