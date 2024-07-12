بلعابد يترأس ندوة وطنية بخصوص غلق السنة الدراسية الحالية

ترأّس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساء أمس الخميس، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية، خُصّصت لتقييم العمليات المنجزة خلال الأسبوع والوقوف على جاهزية مديريات التربية لاستكمال العمليات المرتبطة بغلق السنة الدراسية 2023-2024.

وشدّد وزير التربية، في إطار متابعة وتقييم الأشغال المتبقية لغلق السنة الدراسية، على وجوب التقيّد بآجال التنفيذ، كما أمر باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بحسن تنظيم الامتحانات المهنية يوم السبت 13 جويلية الجاري.

وأعلم بلعابد، في إطار المتابعة الدقيقة والتقييم المرحلي لجاهزية مديريات التربية للدخول المدرسي 2024-2025، وفق مخرجات الندوة الوطنية المنعقدة من 29 جوان إلى 02 جويلية الجاري، بمقر وزارة التربية الوطنية، بتنظيم ندوة وطنية حضورية لمديري التربية في الأسابيع المقبلة، ونصّب بالمناسبة لجنة أوْكل إليها مهمة التحضير والتنظيم.

شرف الدين عبد النور