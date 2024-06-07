بلعابد يترأس اجتماعا حول شهادة البكالوريا دورة 2024 و أشغال نهاية السنة الدراسية

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساء أمس الخميس، ندوة وطنية، من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، الأمين العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديرو التربية، خصّصت لتقديم تعليمات وتوجيهات حول مختلف العمليات المرتبطة بامتحان شهادة البكالوريا دورة 2024، وتلك المتعلقة بأشغال نهاية السنة الدراسية.

و أشاد الوزير بلعابد، حسب بيان وزارة التربية الوطنية، بالمجهودات التي بذلها جميع من شارك في تأطير امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2024، مؤكدا أنه جرى في ظروف جد حسنة بشهادة الجميع.

كما شدّد الوزير، على ضرورة الاستزادة في الحيطة والحذر واليقظة، مع السهر على حسن التنظيم وتوفير كافة الظروف، ليجتاز المترشحون امتحان شهادة البكالوريا دورة 2024 في أريحية.

و شدّد وزير التربية، أيضا، على وجوب متابعة وإنجاز كل العمليات المرتبطة بنهاية السنة الدراسية، كما أسدى التعليمات الواجب التقيد بها، للتكفل الأمثل بالملفات في آجالها، خاصة، و المتمثلة في التحضير للتقييمات التعويضية لامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، التي ستجرى يومي 23 و24 جوان الجاري، وتسليم جميع التلاميذ شهادات ودفاتر تقييم المكتسبات، في الموعد المحدد لها، بتاريخ 27 جوان 2024، و الحرص على ضمان الإعلام الواسع للتلاميذ المعنيين بالاختبارات الاستدراكية في المراحل التعليمية الثلاث، بتواريخ إجراء هذه الاختبارات والترتيبات التنظيمية الخاصة بها.

و أكد بلعابد، بخصوص التسجيل في السنة الأولى من مرحلة التعليم الابتدائي، وبعد انقضاء آجال التسجيل، أكّد أنه يتعيّن على الأولياء استخراج وصل تأكيد طلب التسجيل، ابتداءً من تاريخ أمس الخميس، 06 جوان 2024، عبر حساباتهم في النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية، وإتباع التعليمات الواردة فيه.

– كما شدّد عبد الحكيم بلعابد، على ضرورة متابعة العمليات المرتبطة بالحركة التنقلية للموظفين، وتنفيذها وفق الآجال المعلن.

و أمر وزير التربية الوطنية، فيما تعلّق بالامتحانات المهنية، المزمع إجراؤها بتاريخ 13 جويلية 2024، بوجوب السهر على اطلاع الموظفين على محتوى المنشور المتعلق بالعملية، لا سيما، شروط وكيفيات المشاركة، بالإضافة إلى تاريخ ومكان الاجراء.

شرف الدين عبد النور