بلعابد يؤكد: مراجعة وإعادة كتابة مناهج التعليم أولوية القطاع

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على أن مراجعة مناهج التعليم الإلزامي وإعادة كتابة مناهج التعليم الثانوي يعد أولوية للقطاع

وأوضح بلعابد خلال إشرافه على افتتاح ملتقى المجموعات المتخصصة للمواد التعليمية بالمجلس الوطني للبرامج، أن مراجعة مناهج التعليم الإلزامي وإعادة كتابة مناهج التعليم الثانوي يعد أولوية للوصول إلى الأهداف بالنوعية والكيفية والآجال المحددة لتجسيد مخطط عمل الحكومة وبرنامج رئيس الجمهورية.

وأضاف ذات المتحدث، أن المنهاج هو الذي يصنع الأجيال ويُكوِّن الشخصية المعنوية والثقافية والتربوية والمجتمعية للمواطن، معتبرا أن المنهاج رسالة كبيرة ونبيلة وحسّاسة في نفس الوقت، تضطلع بها المدرسة.

كما أشار وزير التربية الوطنية الى أن المجلس الوطني للبرامج زُوِّد بالموارد البشرية اللازمة من ذوي الخبرات في مجال التربية والتعليم وخبراء من هيئات مؤسساتية مختصة

والتي تتمثل في: المجلس الإسلامي الأعلى؛ المجلس الأعلى للغة العربية؛ المحافظة السامية للأمازيغية والمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر 1954، وكذلك من جامعيين وباحثين في مختلف المجالات العلمية والتخصصات، ومجموعات متخصصة في المواد.

في حين أبرز بلعابد أن الموارد البشرية دورها السهر على ضمان السند العلمي للبرامج التعليمية، كونهم العامل المجسّد للأفكار والضامن للانسجام العمودي داخل المادة نفسها والأفقي بين المواد والعين الساهرة على المتابعة في الميدان.

ليديا كبيش

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