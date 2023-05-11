بلعابد يؤكد: كل الظروف جاهزة لإجراء الامتحانات

أفاد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس، إن كل سنة يتم تنظيم الامتحانات شهر جوان مع منح فترة لازمة للتلاميذ للمراجعة.

واكد بلعابد على حرص الوزارة على توفير الظروف الحسنة لتلاميذ الجنوب واتخاذ جملة من التدابير تعلق في تحصين جميع مراكز الإجراء من الجانب الأمني. دهن الجدران إن وجدت عليها كتابات، تدعيم الانارة، تخصيص قاعة لتخزين كل ما تم منعه من وسائل الاتصال.

وفي حال وجود ذوي الإعاقة البصرية، يتم توفير الامتحان بتقنية البراي، وبالنسبة للإعاقة الحركية ايضا سيتم التكفل بذلك. وتوفير اجهزة التبريد بالمناطق التي تعرف درجة حرارة مرتفعة جدا.

كما شدد وزير التربية الوطنية على أن ظروف إجراء الامتحانات تتحسن سنة بعد سنة بالتعاون مع مختلف القطاعات ومؤسسات الدولة.

رمزي أحمد توميات

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